APPRODO FESTIVAL, 21-24 AGOSTO, CENTRO STORICO DI GIULIANOVA

Programma giovedì 22 agosto

IL SENTIERO DEL RACCONTO

Ore 18:30, vicolo del Gallo. Presentazione del libro “Il cammino d’Abruzzo. Storia, luoghi ed emozioni” di Luca Mastrocola (Masciulli Edizioni). Intervengono l’autore, Marcello Sacerdote e Manuela Costantini.

“Una meravigliosa storia narrata dalla giovane penna di Luca Mastrocola che condurrà il lettore attraverso luoghi e storia del nostro Abruzzo in compagnia di Caterina… Un viaggio fatto di passi e di emozioni, una sorta di romanzo di formazione, un’articolata metafora dell’esistenza leggibile in molte direzioni. Una bella scoperta, una sorpresa che riconcilia con l’uso creativo e formativo delle parole.“

Presentazione del libro “Una settimana in Abruzzo” di Ugo Ojetti (Edizione Ianieri). Intervengono l’autore, Walter De Berardinis e Alessandra Renzetti.

“Il fatto che un intellettuale come Ugo Ojetti, di un giornale importante come La Stampa, dalla lontana e borghese Torino, abbia indirizzato la propria penna verso l’Abruzzo, ci dice molto del fascino che aveva raggiunto la nostra regione nell’immaginario collettivo dell’epoca. Eccovi dunque il vero Abruzzo secondo Ojetti, capace di stupire e appassionare chiunque si metta sulle sue tracce.”

TEATRO

Ore 21:00, piazza Dante. Spettacolo teatrale “Quando il grano maturò” di Marcello Sacerdote. Regia di Laura Curino.

“Uno spettacolo di narrazione teatrale sul tema della Resistenza Umanitaria durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale in Abruzzo. L’opera, che racconta questo particolare tipo di Resistenza dal punto di vista della gente comune, è un intreccio di memorie, racconti e musica contemporanea, risultato di un lungo lavoro di ricerca sul campo, tra l’analisi di fonti storiche e le interviste realizzate con i testimoni del passato.

Ore 21:00, vicolo del Gallo. Racconto e burattini “La penna della piuma rossa”, di Elena Di Marco e Pietro Albino.

“Una fiaba dal tocco nostrano che si lascia ispirare toccando i luoghi piu belli d’Abruzzo. Cantastorie accompagnato dal teatro a manovella.”

DANZA

Ore 22:45, cortile Istituto Castorani. Spettacolo “Barathanathiam” con Giuditta Deconcili e Haru Kugo.

“Spettacolo di teatro danza stile Bharatanāṭyam, proveniente dall’ India del Sud, dedicato alla Dea Madre. Tradizionalmente, questo stile performativo racconta, attraverso la gestualità di mani, volto e occhi, storie legate alla mitologia sacra indiana, ma si tratta in effetti di un linguaggio universale che ci parla dell’umanità tutta, creando ponti tra culture ed epoche.”

MUSICA

Ore 22:00, piazza Buozzi. FM Jazz Trio in concerto.

“Il gruppo (Carlo Di Marco al contrabbasso, Domingo Bidetta alla batteria, Enrico Robuffo al pianoforte) opera una ricerca musicale per la riproposizione di standard jazz, con contaminazioni classiche e latin. Saranno eseguiti anche dei brani originali (fra cui uno appena pubblicato, l’altro inedito) che meglio esprimono tali contaminazioni. L’obiettivo è quello di mostrare soprattutto il dono che nel secolo scorso i neri d’America fecero all’intera umanità, appunto, il Jazz. “Il sound degli ultimi, un possibile titolo.”

Ore 23:00, piazza Buozzi. LIVE, Sergio Pomante in concerto.

“La performance LIVE, progetto solista di Sergio Pomante ( produttore, sassofonista, pianista e batterista), è un viaggio elettroacustico che attraversa e stravolge i pezzi del nuovo album “Frames”, in uscita per la storica etichetta bolognese Irma Records. Le sonorità vanno dalla musica elettronica alle contaminazioni afro- funk e jazz. Musica per muoversi, vibrare, danzare.”