Arrestato a Cerignola l’egiziano evaso dal carcere di Pescara l’11 luglio scorso.

Era detenuto presso il carcere di Pescara, S.B. 21enne egiziano, quando domenica 11 luglio scorso si è dato alla fuga saltando il muro di recinzione dell’istituto penitenziario.

Con la collaborazione del personale della Polizia Penitenziaria sono state acquisite tutte le informazioni dell’evaso, detenuto in quanto tratto in arresto dal Commissariato Viminale di Roma per rapina. La Squadra Mobile, ha avviato un’intensa attività d’indagine,diretta dal P.M. Dr. Andrea Papalia della Procura della Repubblica di Pescara.

Nell’ambito delle indagini, nella serata di ieri, con la collaborazione della Squadra Mobile di Foggia e personale del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, la locale Squadra Mobile è riuscita ad inviduare l’abitazione dove l’evaso si era rifugiato, ubicata in Cerignola (FG).

E’ stata subito eseguita una perquisizione alla ricerca dell’evaso che ha consentito di rintracciare e trarre in arresto per evasione l’uomo, per il quale nella giornata di domani è prevista la direttissima. Nella circostanza sono stati deferiti all’A.G. di Foggia in stato di libertà per il reato di favoreggiamento due suoi connazionali.

Il Capo della Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria, Bernardo Petralia, con una telefonata al Questore Luigi Liguori, si è complimentato per l’attività di p.g. svolta dalla Polizia di Stato.