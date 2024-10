ASSESSORE CAVASINNI: CELANO ACCOGLIE IL PROGETTO “SEDIAMOCI SUL GIALLO: ENDOPANK” PER SENSIBILIZZARE SULL’ENDOMETRIOSI. PRIMA CITTÀ IN ABRUZZO”

CELANO – L’associazione “La Voce di una è la Voce di Tutte” lancia il progetto “Sediamoci sul Giallo: Endopank” con l’obiettivo di sensibilizzare e informare il territorio riguardo all’endometriosi, una malattia ginecologica cronica, invalidante, che colpisce tra il 10% e il 15% delle donne in età fertile e che ne può compromettere significativamente la qualità della vita.

Il progetto prevede la posa di una panchina gialla, simbolo di questa iniziativa, che sarà collocata in via Stazione, nei pressi del Centro Peter Pan e del Largo intitolato ad Alda Merini, venerdì 25 ottobre prossimo, alle ore 11.00. Questa scelta non è casuale, poiché il luogo rappresenta un punto di incontro per coloro che affrontano difficoltà nella vita, in linea con il messaggio di solidarietà e sostegno che il progetto intende veicolare.

Divina Cavasinni, assessore alla Famiglia e alle Pari Opportunità del Comune di Celano, promotrice e sostenitrice dell’iniziativa, dichiara: “La nostra amministrazione è sempre stata sensibile e attiva nei confronti di tematiche che riguardano la salute e il benessere delle donne. Siamo orgogliosi di partecipare a questa importante iniziativa e di avviare una collaborazione con l’associazione ‘La Voce di una è la Voce di Tutte’ per contribuire a diffondere la consapevolezza sull’endometriosi. È fondamentale che la comunità comprenda le sfide che molte donne affrontano in silenzio e la panchina gialla sarà un punto di riferimento per un supporto simbolico, ma allo stesso tempo tangibile. È con orgoglio che posso affermare che Celano è la prima città d’Abruzzo ad accogliere questa lodevole iniziativa”.

L’endometriosi è una condizione invalidante e dolorosa, spesso causa di difficoltà nel concepimento, con il 40% dell’infertilità femminile attribuibile a questa patologia. La panchina gialla non solo rappresenta un simbolo di consapevolezza, ma anche un invito alla comunità a unirsi nella lotta contro la disinformazione e il silenzio che circondano questa malattia.

“Sediamoci sul Giallo” è dunque una chiamata all’azione per tutte le donne e gli uomini del territorio, affinché possano unirsi in un abbraccio di supporto e comprensione, contribuendo a rompere le barriere del silenzio che circondano l’endometriosi.

