Assunzioni Enti Locali Nei Crateri Sismici, il Presidente Caruso a Roma per la Conferenza Unificata

“Questa mattina abbiamo esaminato e approvato, nel corso della seduta della Conferenza Unificata presieduta dal ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, la modifica all’elenco previsto nel decreto di riparto delle risorse per l’assunzione a tempo indeterminato in vari enti locali, comprese le unioni dei Comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli Enti Parco nazionali”.

Ad annunciarlo è il presidente della Provincia dell’Aquila e vicepresidente nazionale dell’Unione delle Province d’Italia (Upi), Angelo Caruso, che ha espresso parere favorevole su diversi provvedimenti approvati.

“È stata una seduta proficua in cui sono stati affrontati diversi temi con importanti ricadute sui territori. In particolare – precisa il presidente Caruso – in un’ottica di cooperazione tra l’attività statale e il sistema delle autonomie territoriali, abbiamo espresso parere favorevole al provvedimento che modifica all’elenco previsto nel decreto di riparto delle risorse per le assunzioni nei Comuni singoli e associati, inserendo un Comune della provincia di Ascoli Piceno. Via libera anche al riparto del Fondo minoranze linguistiche, che ammonta circa a 2,8 milioni di euro per il 2024, già approvato all’interno del Comitato tecnico consultivo”.

Il vicepresidente dell’Upi nazionale, sottolinea poi l’importanza del punto in discussione sulla conversione in Legge del decreto legge numero 113 del 9 agosto 2024, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. “Il provvedimento, all’esame del Senato, presenta tre proposte emendative proposte dall’Upi – ricorda il presidente Caruso – accolte sia in sede di Conferenza unificata sia in Parlamento: ripartizione nell’anno 2024 del fondo di 20 milioni di euro per Province e Città Metropolitane in base alla riduzione gettito IPT (Imposta provinciale di trascrizione) e RC auto nel 2023 rispetto al 2019, anziché rispetto al 2022; per gli enti in dissesto e pre dissesto il recupero coattivo tramite Agenzia delle Entrate avviene solo su RC auto e dunque non più su entrambi i tributi; e infine la proroga al 2027 della facoltà di libero utilizzo delle economie da rinegoziazione di mutui e prestiti”.

Soddisfazione, infine, è stata espressa dal presidente Caruso per “l’inserimento di una norma da parte del Governo, condivisa dall’Upi che dispone che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell’intervento a carico del Pnrr, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento”. Nel corso della seduta è stato poi rinnovato per ulteriori dodici mesi il Protocollo di intesa, sottoscritto il 3 settembre 2020, per il coordinamento delle attività inerenti alla rilevazione statistica sull’incidentalità stradale.