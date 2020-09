ATER: ISIDORI, NESSUN CROLLO NELLA PALAZZINA A CELANO, LA TEGOLA CADUTA NELLA CANNA FUMARIA DURANTE LAVORI SUL TETTO

Il Presidente Azienda territoriale per l’edilizia residenziale: intervento immediato dopo sopralluogo, lavori termineranno venerdì prossimo, ci scusiamo per i disagi

L’AQUILA – “Nella palazzina Ater di via degli Abruzzi a Celano non c’è stato nessun crollo, sul tetto siamo intervenuti, con sollecitudine, mercoledì dopo il sopralluogo effettuato nella giornata di lunedì” .

La precisazione su una vicenda che ha riguardato un immobile dell’Azienda territoriale per l’edilizia popolare (Ater) della provincia dell’Aquila arriva dal presidente dell’Ente, l’avvocato Isidoro Isidori. “

Nella palazzina dove i nostri tecnici sono intervenuti prontamente, è accaduto semplicemente che una tegola è caduta accidentalmente nella canna fumaria ed è finita senza conseguenze nel camino di un alloggio. Ci scusiamo con l’inquilino per i disagi che non sono dipesi da errori o cattiva volontà – prosegue Isidori –. Ricordiamo che i lavori di manutenzione termineranno venerdì prossimo e che tutto si sta svolgendo secondo puntuali requisiti di sicurezza, come ho potuto contestare visitando personalmente il cantiere questo pomeriggio. Siamo consapevoli delle difficoltà in diverse zone ma, nonostante siamo in carica da alcuni mesi, sottolineiamo che abbiamo segnato una già netta discontinuità con il passato, colloquiando con gli affittuari, visitando alloggi e insediamenti, ed intervenendo molto più celermente. A tale proposito, stiamo lavorando al varo di un grande intervento sul nostro patrimonio – conclude il presidente dell’Ater.