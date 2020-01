ATTORI, CANTANTI E BALLERINI MARSICANI PROTAGONISTI AL MEETING INTERNAZIONALE DELLO SPETTACOLO DI POMEZIA

Successo per tanti giovani artisti marsicani al Meeting Internazionale dello spettacolo di Pomezia. La kermesse per aspiranti cantanti, ballerini e attori, è stata organizzata dallo staff del Village Music Academy capitanato dal maestro Vincenzo Capasso e dall’avvocato campano Concetta Petti. Il meeting ha messo a confronto autori televisivi, produttori cinematografici, musicisti, vocal coach, produttori discografici, coreografi, giornalisti di fama nazionale e tantissimi artisti emergenti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Accompagnati dalla referente del Village Music Academy per l’Abruzzo Francesca Polidori (insegnante di canto e titolare della Golden Music di Avezzano), erano presenti al Meeting 21 talenti abruzzesi. I partecipanti erano stati selezionati nelle audizioni tenute dal m° Vinvenzo Capasso (compositore e autore di Mina, Gigi Finizio e molti altri), Giancarlo Aleandri (direttore di studio Rai e Mediaset), e Nicola Auletta (regista e docente di interpretazione scenica), lo scorso novembre al centro commerciale I Marsi. Questi i giovani talentuosi abruzzesi presenti al Meeting di Pomezia:

(cantanti) Gianmarco D’Amore, Angelica Montanaro, Raffaele Restaino, Erica Fortunato, Mattia Manolfi, Anna Maria Morgante, Marika Bussi, Claudia Sbroglia, Arianna Seritti, Arianna Guglielmi, Ferdinando Ippoliti, Giuseppe Di Girolamo, Maria Luccitti, Adele Salvucci, Francesco Torge, Enrico Mascetti. (attori)

Emanuele Bracone, Monica Di Renzo, Francesco Ruggeri, Francois De Santis. (ballerine)

Francesca Compagno, Ilaria D’addario, Linda Serafini. Tanti e qualificati i docenti e i personaggi del mondo dello spettacolo e della musica che hanno tenuto lezioni ed audizioni in occasione del Meeting. Fra gli altri:

Fioretta Mari (attrice e docente di dizione),

Mario Raffaello Lucarelli (attore),

Giancarlo Aleandri (direttore di studio di programmi Rai e Mediaset), Enzo Campagnoli (direttore d’Orchestra), Charlie Rapino (discografico), Valeriano Chiaravalle (direttore musicale di “The Voice” e “All together now”), Nicolò Fragile (discografico),

Paolo Giordano (giornalista),

Giovanni Germanelli (discografico), Nicola Auletta (regista e docente di Interpretazione scenica), Tony Sarcinella (regista e attore), Luca Laruccia (produttore e discografico),

Stefano Stefanelli (editore musicale e produttore TV), David Pironaci (vocal coach), Stefano Bontempi (coreografo), Siro Nespola (ballerino e coreografo), Gianluca Rando (musicista)

Michela Foti (cantante), Alessandra Alemanno (vocal coch), Clelia Parisi (regista), Silvana Matarazzo (consulente d’immagine).