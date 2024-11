Aumento di capitale per Aciam spa: segnale di speranza per il futuro occupazionale del territorio

Sì all’aumento di capitale per Aciam, salvi i 91 posti di lavoro. Una svolta importante per Aciam spa, la società consortile attiva nella gestione dei servizi ambientali in diversi comuni dell’Abruzzo, che ha attraversato negli ultimi mesi una fase di incertezza economica e organizzativa. Ieri è stata deliberata una decisione strategica per il suo futuro: l’aumento di capitale sociale, una mossa fondamentale per garantire la continuità aziendale e tutelare i 91 posti di lavoro attualmente in essere.

Umberto Di Carlo, Presidente di Tekneko e socio privato di Aciam, ha sottolineato l’importanza di questa operazione in un contesto economico difficile per la Marsica e l’intero Abruzzo. “L’aumento di capitale è un passo decisivo per garantire l’uscita dalla crisi, la continuità aziendale e la salvaguardia di 91 posti di lavoro”, ha dichiarato Di Carlo, “in un momento storico difficile, in cui il nostro territorio sta subendo pesanti perdite occupazionali – basti pensare alla crisi di LFoundry, con oltre 100 posti di lavoro a rischio – questo risultato rappresenta un segnale di speranza e di impegno per la nostra comunità”.

La situazione di Aciam Spa negli ultimi mesi è stata complessa, con crescenti difficoltà finanziarie che hanno messo a rischio la sostenibilità dell’azienda e i posti di lavoro delle sue risorse. Tuttavia, la decisione dell’aumento di capitale, approvata grazie al sostegno dei Comuni soci, rappresenta un atto di responsabilità collettiva verso il futuro dell’azienda e del territorio.

Di Carlo ha espresso gratitudine verso i Comuni soci di Aciam spa, che hanno mostrato “senso di responsabilità e lungimiranza” votando favorevolmente a questa manovra. “Grazie a questa decisione condivisa, 91 famiglie potranno continuare a guardare al futuro con fiducia,” ha affermato, evidenziando come la continuità aziendale e il mantenimento dell’occupazione siano fondamentali per il benessere delle famiglie e per la stabilità sociale ed economica del territorio”. In un periodo segnato da incertezze, questa scelta rappresenta una concreta possibilità di rilancio per Aciam e un esempio di collaborazione tra pubblico e privato per la difesa dell’occupazione e il sostegno alla comunità locale.