L’Aquila. Per cause ancora ignote, ieri 18 gennaio, poco prima delle 20, un’utilitaria è finita sui binari. La persona che sedeva al posto di guida non è riuscita a spostare l’auto ed ha chiamato il 113. Sono giunte sul posto due pattuglie e grazie alla rapidità con la quale gli agenti hanno disincagliato l’automobile, si è evitato il peggio. Il treno è passato dopo pochi minuti senza nessuna conseguenza.

fonte: Il Capoluogo