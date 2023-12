AVEZZANO: ACQUISTI IN COMODITÀ, PARCHEGGI GRATUITI IN CENTRO PER LE FESTE

La decisione del sindaco che fa anche un appello agli automobilisti: “lasciamo il parcheggio quando abbiamo fatto shopping così da consentire ricambio nella sosta gratuita”

Avezzano- La decisione del sindaco Giovanni Di Pangrazio fa scattare la sosta gratuita nelle strisce blu del centro città per gli acquisti natalizi. La delibera arriverà nelle prossime ore ma la sostanza è stata rappresentata, oggi, dal primo cittadino all’assessore al ramo Filomeno Babbo e al dirigente Mauro Mariani che domani porteranno in giunta il provvedimento.

Parcheggio gratis in centro, quindi, da sabato 16 al giorno dell’Epifania per favorire lo shopping in comodità per i regali da mettere sotto l’albero.

La scelta del sindaco arriva dopo un giro di telefonate con le associazioni di categoria. Obiettivo, togliere il pensiero della scadenza del biglietto invitando i concittadini e non solo a spendere nei negozi di vicinato, riprendendo l’appello degli esercenti a sostenere le singole attività e, attraverso queste, l’intero tessuto economico cittadino.

Ma Di Pangrazio ha voluto anche aggiungere un invito a chi si recherà in centro: “diamo la possibilità a tutti di usufruire di questa opportunità, lasciando il parcheggio quando abbiamo fatto shopping. Così si potrà consentire ricambio nella sosta gratuita”.

Un appello che il sindaco rivolge anche ai dipendenti dei negozi per far sì che l’incentivo dato dalla sosta gratis abbia piena efficacia.