AVEZZANO. AL LICEO CROCE OSPITI TRE DOCENTI UNGHERESI IN COLLABORAZIONE CON AMFI INTERNATIONAL

L’Europa all’IIS Torlonia – Croce:

al Liceo Statale Benedetto Croce ospiti tre docenti ungheresi in Job Shadowing in collaborazione con AMFI International

Prima giornata di Job Shadowing presso il Liceo Benedetto Croce per le docenti ungheresi Gerzseiné Balaska Enikő, Mármarosi Anita e Taksonyi Kata.

Accolte calorosamente dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Flavia Maria Teresa Valentina Cannizzaro, dalla Vicaria prof.ssa Angela Ciccarelli, le docenti ungheresi hanno visitato la scuola e hanno partecipato, come osservatori, ad alcune attività didattiche laboratoriali con gli studenti delle classi 5E, 1E e 4I (Liceo Linguistico).

Gli alunni di 5E, guidati dalla prof.ssa Erika Gigli, hanno presentato un video in lingua inglese “Snapshots of Marsica” sul patrimonio artistico, storico e culturale della Marsica.Hanno poi organizzato un momento di “reading” a partire da due capolavori letterari “The picture of Dorian Gray” di Oscar Wilde e “Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde” di Robert Louis Stevenson.

Gli alunni della 1E e il prof. di Scienze Motorie hanno svolto una lezione in lingua inglese con la modalità CLIL, di “Pallabase”, attività in gruppi che stimola gli studenti a soluzioni organizzative, strategie di gruppo e comunicazione tra pari, migliorando sia le capacità motorie e l’aspetto relazionale.

Gli studenti della 4I, guidati dalla prof.ssa Erika Gigli, hanno presentato tre video in lingua inglese in riferimento ad alcune attività laboratoriali: l’esperienza dello stage in Scozia, il Sonetto di Shakespeare “Shall I compare thee to a summer’s day” interpretato nel Castello di Celano in costumi d’epoca e un interessante reportage “Mirrored landscape: Scotland and Marsica”. Infine le studentesse hanno illustrato come si piega e si indossa il classico kilt scozzese.

Mediatrice culturale in questo bellissimo percorso la docente di conversazione inglese prof.ssa Doriana Turcossi.

Una bellissima mattinata di confronto e crescita.

Grazie alla Dirigente Scolastica prof.ssa Flavia Maria Teresa Valentina Cannizzaro, Massimiliano D’Addario al prof di scienze motorie, al suo Staff, ai docenti e a tutti gli studenti per questa splendida giornata. A domani per un’altra esperienza di condivisione con le ospiti di eccezione. Un grazie di ad AMFI INTERNATIONAL per la solida e storica collaborazione.