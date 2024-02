AVEZZANO. AMBIENTE E DECORO URBANO. SISTEMATE E MESSE IN SICUREZZA LE “ROTATORIE” DELLA CITTÀ

L’assessore Dominici: «Vogliamo chiedere la collaborazione dei privati con un bando denominato “Adotta una Rotatoria”»

Settimane di grande lavoro, quelle appena trascorse, per il Settore Ambiente e Decoro Urbano del Comune di Avezzano coordinato dal dirigente Roberto Laurenzi.

L’Amministrazione, infatti, ha provveduto alla sistemazione di tutte le rotatorie nel suo territorio urbano, ad eccezione di quella dei centri commerciali nella zona nord ovest, curata dalla Coop.

I lavori sono consistiti innanzitutto nella sistemazione di pavimentazioni, cordoli, verde e strutture contenute, quindi alla sistemazione dell’asfalto circostante e di eventuali arredi e decori.

Una riqualificazione e una messa in sicurezza, anche da un punto di vista della viabilità, che ha riguardato sia le rotatorie agli ingressi della città, come quelle di via delle Olimpiadi, Via XX Settembre, Via Di Vittorio e Via Pertini, piuttosto che quelle all’interno dell’abitato come quelle di Via Garibaldi incrocio Via XX Settembre o di Via Parri all’incrocio con Via Einaudi.

Un lavoro importante e necessario che l’Amministrazione comunale ha portato avanti e che intende gestire sempre al meglio finalizzato a tutelare il colpo d’occhio estetico che le rotatorie offrono al paesaggio complessivo della città, nonché per mantenere livelli di decoro, qualificazione ambientale e sicurezza stradale e dei cittadini sempre al massimo livello.

A tal proposito, l’assessore Antonietta Dominici fa un’anticipazione: «Abbiamo pensato che sia positivo coinvolgere i privati nella manutenzione di queste particolari strutture che rappresentano un po’ una delle particolarità di Avezzano.

Abbiamo pensato, pertanto, di elaborare un bando che sarà denominato “Adotta una Rotatoria” con il quale i privati potranno gestire la manutenzione di una rotatoria in accordo con il Comune di Avezzano».