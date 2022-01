AVEZZANO. ARRESTATO RECIDIVO PER VARI REATI TRA CUI TRAFFICO STUPEFACENTI

Nella giornata di ieri, personale del Settore Anticrimine e delle

“ Volanti” del Commissariato di P.S. di Avezzano, ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione nei confronti di un avezzanese giá sottoposto a misure di prevenzione e condannato a 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione quale cumulo di pene concorrenti per reati contro l’Amministrazione della giustizia, il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti. L’intensa attività investigativa avviata da operatori della Polizia Giudiziaria del Commissariato ha permesso di raccogliere indizi gravi, precisi e concordanti che hanno consentito agli Organi giudicanti di tracciare un quadro probatorio completo di elementi nei confronti dell’uomo, utili per l’emissione della misura restrittiva in carcere a suo carico.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno.