AVEZZANO. ASSOCIAZIONE PROMETEO: AL VIA CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE RISERVATO AI RAGAZZI DAI 18 AI 29 ANNI

Al via un corso di formazione Per Operatore Amministrativo Contabile Riservato Ai Ragazzi Dai 18 Ai 29 Anni, iniziativa rientrante nel progetto Garanzia Giovani della Regione Abruzzo.

Promotrice dell’iniziativa, l’Associazione Prometeo di Avezzano, una realtà importante con un’esperienza ventennale nel settore.

Il corso avrà la durata di 100 ore e sarà tenuto da docenti e professionisti della materia contabile, un’occasione importanti per quanti, non studiano e non lavorano, che hanno i requisiti per accedere al cd Garanzia Giovani, volto a formare figure professionali importanti e richieste nel mondo del lavoro. Contabili che possono trovare un occupazione tanto nelle piccole che grandi aziende.

Il corso è gratuito.

Per maggiori informazioni si possono contattare i seguenti numeri: 0863.497184 oppure il 3471388230