AVEZZANO. AULA VERDE, VIA DEL LATTE, VIA CRUCIS E PATRIMONIO ARBOREO. AVVIATI UNA SERIE DI INTERVENTI DI PULIZIA, MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DEL SITO DELLA RISERVA DEL SALVIANO

Pulizia, messa in sicurezza, miglioramento e valorizzazione del sito della Riserva del Salviano, in corso numerosi e qualificanti interventi da parte dell’Amministrazione comunale di Avezzano.

È entrato nel vivo il piano di operazioni programmate sul Monte Salviano, area intorno all’Aula Verde e al Valico, messo in campo dal Comune di Avezzano per rendere più fruibile, attrattiva e completa l’offerta, per scuole, cittadini e turisti, del sito della Riserva, prezioso patrimonio della città.

Nelle scorse settimane, infatti, gli uffici comunali competenti per la Riserva del Salviano, con il dirigente Mauro Mariani e il funzionario Antimo Rauso, hanno provveduto a rendere operativi alcuni interventi, alcuni in programma e altri resisi necessari per delle condizioni sopravvenute in quell’area.

A fine ottobre, infatti, dopo un sopralluogo sull’area, è stato accertato che le piogge intense del periodo e il vento forte che ha battuto tutta la Marsica, avevano fatto cadere sei grossi alberi e inclinato altre grosse piante, tutte nella zona dell’Aula Verde.

Aula Verde che, peraltro, doveva essere interessata dalla realizzazione di passerelle attrezzate, in legno, per facilitare l’ingresso e la fruibilità, di disabili e portatori di handicap, della stessa Aula Verde e delle due strutture in legno, recentemente realizzate, adibite a centro servizi e attività didattica dell’aula verde.

La sopraggiunta emergenza, caduta degli alberi e piante pericolanti, ha indotto gli uffici comunali a procedere alla pulizia e alla messa in sicurezza dell’area del Salviano in questione.

Operazione preceduta da un intervento dei Vigili del Fuoco, per la rimozione di un grosso tronco caduto, e poi affidata a una ditta esterna qualificata per un l’esecuzione di un intervento di rimozione e messa in sicurezza di fusti e branche che costituiscono un pericolo potenziale per la pubblica incolumità.

In questi giorni sono in corso di completamento i lavori di rimozione degli alberi caduti.

In un secondo tempo, sarà incaricato un tecnico agronomo qualificato per effettuare una verifica delle alberature nei pressi dell’Aula Verde, nonché per la redazione di un progetto per favorire la crescita di nuove piante, con metodo naturale, nella foresta di conifere nei pressi della stessa struttura.

Contestualmente, l’Amministrazione procederà alla realizzazione di un percorso pedonale, con passerelle in legno, che collegherà il parcheggio per la sosta dei mezzi di trasporto alunni all’Aula Verde e alle due strutture in legno che ospitano centro servizi e spazio per attività didattiche.

Ma gli interventi non finiscono qui e riguarderanno anche l’ulteriore miglioramento di due sentieri storici molto a cuore agli avezzanesi e ai marsicani in generale: la Via Crucis e la Via del Latte.

Dopo i lavori di ripristino e riqualificazione conclusi la scorsa estate, sulla Via del Latte saranno eseguiti lavori di completamento e sostituzione di altri tratti di staccionate.

L’intervento è teso a migliorare l’accessibilità dei percorsi naturalistici, al fine di garantire la piena praticabilità degli spazi verdi in condizioni di sicurezza.

I percorsi, inoltre, saranno corredati di pannelli informativi in alluminio e dibond da posizionare nelle bacheche in legno installate lungo il percorso. I contenuti e le foto sono stati forniti dalla Proloco di Cese.

Per quanto concerne la “Via Crucis”, è previsto e calendarizzato un intervento che prevede l’installazione di 6 bacheche e cartelli informativi.

La segnaletica conterrà indicazioni storiche della Via Crucis e, inoltre, la promozione della conoscenza del territorio con l’obiettivo di valorizzare il punto dell’apparizione mariana.

Un intervento a tutto tondo, che ovviamente andrà avanti anche con ulteriori fasi successive, volto a rendere il più attrattiva e fruibile possibile la Riserva del Salviano, oltre che a valorizzare una delle ricchezze naturali e storico-ambientali più importanti della città.