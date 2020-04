AVEZZANO. BAKERY HOUSE È PRONTO PER RIPARTIRE, VI ASPETTA LUNEDÌ 27 CON SERVIZIO DA ASPORTO

Avezzano, (AQ). Siamo lieti di comunicare ai nostri clienti, che da lunedì 27 aprile, ci ritroverete nel nostro locale BAKERY HOUSE (PANE PIZZA E CO) in via Sergio Cataldi ad Avezzano, dalle ore 08:30 alle 20:30, con orario continuato. Ci troverete di nuovo lì dove ci siamo lasciati, con PANE, FOCACCE, PANINI, SALUMI, BEVANDE, INSALATONE, GASTRONOMIA, LASAGNE, PARMIGIANE, PRIMI CALDI E FREDDI, SECONDI, e una grande vastità di CONTORNI E PIZZA, tutto rigorosamente DA ASPORTO. Per info e prenotazioni 0863 451650 / 3288751091. Abbiamo scelto il giorno della Madonna di Pietraquaria perché possa benedire tutti noi e questa nuova avventura… Vi aspettiamo per ripartire più uniti di prima.