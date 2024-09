Avezzano bimbi porta il sorriso anche in ospedale, televisori per i bambini di pediatria

Non solo eventi nei luoghi del divertimento, non solo coloratissime iniziative in piazza tra musica e risate, non solo domeniche al DinoPark o viaggi nel passato ai Cunicoli di Claudio. Avezzano Bimbi, diventa anche altro. Il format dedicato ai bambini e ideato dall’amministrazione comunale, è sbarcato, oggi, in Ospedale per donare televisori nuovi di zecca e un po’ di distrazione ai piccoli ricoverati nel reparto.

Un reparto pieno di amministratori, medici, sanitari e dirigenti che questa mattina ha accolto la delegazione del comune guidata dal sindaco Giovanni Di Pangrazio, dalla consigliera Federica Collalto, ispiratrice della manifestazione Avezzano bimbi, dal consigliere Domenico De Angelis, esperto del settore sanitario che si era già distinto per attivismo durante il periodo del covid a supporto dell’ente e della consigliera, appena tornata in consiglio Patrizia Gallese.

Per ogni stanza, da oggi, ci sarà un televisore con decoder – 7 in totale- messi a disposizione dal Comune di Avezzano. “Un dono – ha detto il sindaco – che nasce dal cuore e dalla volontà̀ di rendere un po’ più leggera la degenza dei piccoli utenti, bisognosi di cure”.

La cerimonia di consegna è stata l’ultimo atto della settimana di appuntamenti iniziati il 26 agosto, dell’evento giunto alla quarta edizione, caratterizzato da manifestazioni e laboratori inclusivi e dedicato ai bambini e alle famiglie della Città e della Marsica.

La breve ma partecipatissima cerimonia ha segnato un momento diverso nella vita del reparto. Prima i saluti istituzionali del Sindaco, Giovanni Di Pangrazio, del Direttore generale della Asl 1, Ferdinando Romano, del primario di Pediatria Gianna Tollis, poi la benedizione del Vescovo della Diocesi dei Marsi, S.E. Monsignor Giovanni Massaro. Tante le presenze eccellenti tra cui il Direttore sanitario Alfonso Mascitelli e quello amministrativo Stefano Di Rocco, il Direttore dell’agenzia sanitaria regionale Pierluigi Cosenza, il dott. Donato Tacconella, il Capo dipartimento materno infantile Alessandra Di Fabio e il direttore sanitario Lora Cipollone, il dott. Francesco Maccallini, medici, infermieri, educatori.

Negi interventi, il richiamo all’importanza della collaborazione tra enti, fondamentale soprattutto per un settore delicatissimo come quello della sanità, ma anche il valore del tempo di qualità trascorso insieme alla famiglia. E quando non è possibile trascorrerlo nel salotto di casa può essere preferibile passarlo davanti alla tv che spinge meno all’isolamento rispetto ai telefonini e consente di distrarsi dalla permanenza in ambienti diversi da quelli della scuola o delle mura domestiche.

Così i televisori saranno un piccolo alleato degli sforzi degli operatori per far vivere la permanenza forzata in nosocomio con il sollievo dei cartoni e delle trasmissioni preferite dai bambini.

Importante anche il riferimento all’attualità, ovvero all’iter del nuovo ospedale che sta andando avanti secondo i programmi. Il Manager Romano – che ha avuto parole di elogio per lo spirito di supporto costante dell’amministrazione comunale- ha anche sottolineato la difficoltà di reperire pediatri. Difficoltà superata, in questo caso, vista la presenza di figure qualificate nel reparto.