AVEZZANO CALCIO: I RIFLETTORI DELLA SERIE A SUL VIVAIO: IL DIFENSORE DELLA JUNIORES, VIVALDO GENTILE, CLASSE 2007, IN PROVA ALLA SALERNITANA

Un altro giovane talento che si aggiunge agli altri messisi in luce nelle squadre minori e nella scuola calcio della società biancoverde

AVEZZANO – I riflettori della serie A sul vivaio dell’Avezzano calcio. Vivaldo Gentile, classe 2007, terzino sinistro, recentemente tesserato per conto della squadra Juniores biancoverde, ha sostenuto un provino per la Salernitana. Il giovane difensore ha trascorso tre giorni a Salerno, da sabato scorso ad oggi, dove è stato visionato dai dirigenti granata. Gentile, che è di Pescara, era entrato da alcuni mesi nei ‘radar’ della Salernitana di Paulo Sousa. Alle qualità del giovane difensore si è abbinata la lungimiranza del tecnico della Juniores Avezzano, Tonino Retico, che ne ha intuito le potenzialità, valorizzandolo al meglio. L’interesse del massimo campionato italiano ai piccoli talenti della scuderia biancoverde non è casuale poiché le squadre giovanili e la scuola calcio, che fanno capo al responsabile Antonio Mastrangelo, vengono da anni seguite e sostenute con attenzione. L’Avezzano dispone di un collaudato staff per la formazione che consente di coltivare i migliori talenti non solo sul piano tecnico ma anche su quello dei valori etico- sportivi e dei rapporti sociali. Una ‘filosofia’ che è in linea con l’impostazione tracciata dal presidente dell’Avezzano Andrea Pecorelli che, tra le altre iniziative, ha messo in cantiere quella sulla realizzazione, ad Avezzano, della cittadella dello sport. Un progetto pensato, oltreché per finalità logistiche, nell’ottica di infondere nei giovani un’educazione sportiva in senso ampio.