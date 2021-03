AVEZZANO. CENTRO GIURIDICO DEL CITTADINO SCRIVE AL SINDACO DI PANGRAZIO, AREA DEL SALVIANO IN ABBANDONO

“Signor Sindaco, ieri Domenica 28 marzo 2021 folla delle grandi occasioni, al valico decine di famiglie e tanti bambini, lungo il percorso che porta alla cunicella, parlare di centinaia di persone è riduttivo, tanti camminatori e moltissimi giovani, cani con i loro padroni, gente a cavallo, in monta bike e motocross una vera gioia per tutti fare i sette km del percorso.

Le segnalo il parco giochi in abbandono, segnaletica (strisce pedonali) e non solo assenti, pezzi di staccionata sul prato, basta poco per ripristinare La invito ad un sopralluogo ,con una o due giornate di lavoro tutto torna a posto”.