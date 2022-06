AVEZZANO. CERTIFICAZIONI DELF B1/B2 – LINGUA FRANCESE PER GLI STUDENTI DEL LICEO CROCE

Il 7 giugno 2022 gli alunni del Liceo Linguistico Mattia Belardinelli (classe 4E), Francesca Ciciotti (classe 4L Esabac), Flavia Mariani (classe 4L Esabac), Denisa Rotila (classe 4L Esabac), Miriana Agostini (classe 5L Esabac) e Chiara Di Nicola (classe 5L Esabac) hanno sostenuto gli esami di Certificazione di Lingua Francese – DELF B2 presso l’Istituto Acerbo di Pescara.

Il 1 giugno 2022 si sono tenuti presso il Liceo “B. Croce” di Avezzano gli esami di Certificazione di Lingua Francese – DELF B1.

Gli studenti del Liceo Linguistico Salma Jalil (classe 2L), Michela Cerasani (classe 3E), Alice Cambise (classe 3^L EsaBac), Alice Casella (classe 3^L EsaBac), Mariana Colella (classe 3^L EsaBac), Francesca Cordischi (classe 3^L EsaBac), Alice Di Cicco (classe 3^L EsaBac); Pamela Di Renzo (classe 3^L EsaBac), Sara Ferri (classe 3^L EsaBac), Carola Macerola (classe 3^L EsaBac), Fabiola Pisegna (classe 3^L EsaBac), Alessia Pirvu (classe 3^L EsaBac), Marisol Vitale (classe 3^L EsaBac), Bassma Boumerdassi (classe 4E), Martina Campanale (classe 4E), Lorenzo Donsante (classe 4E), Alessandro Leoni (classe 4E), Katia Leonzio (classe 4E), Anastasiya Bleshch (classe 4L EsaBac ).

Gli studenti hanno avuto la guida didattica e il supporto emotivo delle prof.sse Gisèle Castellani e Francesca Maddalena ed hanno svolto gli esami mostrando entusiasmo, forte motivazione e serietà.

Il nostro Liceo, come scuola polo per il DELF B1, ha avuto il piacere di ospitare alcuni studenti dell’ITET di Tagliacozzo, accompagnati dalla prof.ssa Frédérique Brethenoux.

Un ringraziamento va a Madame Martine Foucaud, che ha esaminato i nostri studenti, per la sua gentilezza, il suo garbo e la sua affabilità.

Grazie al nostro Dirigente, Prof. Attilio D’Onofrio, a tutto lo staff di dirigenza, al personale tecnico-amministrativo e ai collaboratori scolastici. Grazie alla collega di conversazione, prof.ssa Anna Cathy Petrucci, per il suo prezioso, paziente e costante lavoro in classe.

Il successo è sempre il frutto di una grande squadra nella quale ognuno agisce per il bene di tutta la comunità.

Un ringraziamento speciale di cuore a tutti i nostri studenti senza i quali nulla sarebbe possibile. Credete sempre in voi stessi e non mollate mai! Ad maiora!