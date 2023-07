AVEZZANO. CHIUDE CON UN GRANDE SUCCESSO LA PRIMA EDIZIONE DEL WONDER SUMMER FESTIVAL

Di Pangrazio: “Complimenti ai ragazzi”. Di Stefano: “Punteremo ad una crescita della rassegna”

Una bomba di energia in questo fine settimana nella piazza centrale della Città di Avezzano. La prima edizione del Wonder Summer Festival ha riscosso un grande successo e tanta partecipazione, come non si vedeva da anni. Gaia, Luigi Strangis e il Tre hanno trascinato in piazza Risorgimento migliaia di persone regalando emozioni, vitalità e positività nei loro concerti, gratuiti e aperti a tutti.

Ideato dall’amministrazione Di Pangrazio, con la supervisione dell’assessore Pierluigi Di Stefano, la rassegna è stata curata dai fondatori di Myda, un’eccellenza nella città tra le scuole di ballo, Ayoub Haraka e Manuel Santini.

“Voglio complimentarmi con i giovani della nostra città e della nostra Marsica – dichiara il Sindaco Giovanni Di Pangrazio – che hanno saputo trasmettere tanta energia, positività e voglia di fare con questo Festival. Tutti ormai conoscono il grande amore che mi lega ai ragazzi, sono molto soddisfatto del senso di responsabilità con cui hanno realizzato questo evento, da protagonisti e da spettatori – conclude – Bello vedere Avezzano così”.

Torce dei telefoni accese e tante vibrazioni positive con Gaia Gozzi, Luigi Strangis il rapper Il Tre sul palco della piazza centrale. Tante emozioni anche con i vari artisti del territorio che si sono esibiti negli spettacoli di apertura e chiusura: Ester Di Cesile, Cox, Scofield, Andy e poi ancora le console di Brix, Andrea Serra, Michael J e Alex Di Felice.

“La Città può godere di un’intera rassegna dedicata ai giovani – ha commentato l’assessore Pierluigi Di Stefano – Un festival attrattivo e dinamico che ha reso il centro città pieno e vivo anche in un weekend di luglio, come non accadeva da anni. Avezzano è abituata a svuotarsi nel periodo estivo. Abbiamo scommesso su un evento dedicato e realizzato da giovanissimi. La partecipazione ed i riscontri dimostrano che la scommessa è vinta per la prima edizione ed ora potremo implementare negli anni un format che innovativo e funzionale”.