AVEZZANO. CONFERMATI I CONCERTI DI EDOARDO BENNATO

Venerdì 6 e Sabato 7 marzo ore 21,00 sono stati CONFERMATI i due concerti di Edoardo Bennato al Teatro dei Marsi di Avezzano, “prima nazionale” del suo tour dedicato ai 40 anni dell’album Sono Solo canzonette. In ciascuna delle due serate il concerto avrà durata di 2 h e 30′, con repertorio storico e grandi successi, con 10 musicisti sul palco tra Band e Quartetto d’Archi Flegreo. Bennato e tutto il suo cast artistico e tecnico (oltre 20 persone) saranno in città per quasi 4 giorni, considerando che nel teatro avezzanese si effettueranno gli allestimenti e le prove musicali in preparazione del nuovo tour. Di seguito le informazioni sulle modalità di acquisto biglietti.