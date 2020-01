AVEZZANO. CONSEGNATI GLI ATTESTATI DEL CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO PER OPERATORE SOCIO PEDAGOGICO PER L’INFANZIA

CONSEGNATI GLI ATTESTATI DEL CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO PER OPERATORE SOCIO PEDAGOGICO PER L’INFANZIA FINANZIATO DALLA FONDAZIONE “TERZO PILASTRO-INTERNAZIONALE” DI ROMA.

Con una solenne cerimonia, tenutasi presso la Scuola dell’Infanzia ”Madonna del Passo” di Avezzano, sono stati consegnati gli attestati per il Corso di formazione gratuito “Lavorare per i bambini: percorso formativo per operatore socio-pedagogico per l’infanzia”, finanziato dalla Fondazione “Terzo Pilastro-Internazionale – Italia Mediterraneo” di Roma.

Alla presenza del Prof. Sandro VALLETTA, direttore dell’attività formativa, e della Dirigente Scolastica, Presidente Provinciale della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) de L’Aquila, Dott.ssa Veria PEREZ, che ha tenuto un’Eccellente “Lectio Magistralis” sulla figura e sulle mansioni, davanti a tutti i 44, degli oltre 60 iscritti, Corsisti, che hanno superato tutte le prove previste, sono steti consegnati i titoli da Loro conseguiti: gli attestati di frequenza e di partecipazione, come testimoniano le foto allegate. Alla luce dei risultati ottenuti, con la discussione degli Elaborati Finali, redatti a “regola d’arte, qualcuno ha scritto che “…..i sacrifici saranno la causa dei più bei sorrisi…”, sorrisi fatti di grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, impiegando tempo, energia e forza di volontà, per il quale ci si è spesi completamente, oltre che aver vissuto un’esperienza esaltante, diventando una Grande, Sincera e Solidale Famiglia. Tutti sono stati meritevoli ed hanno ottenuto quanto Loro spettante. Ogni Bene e Felicità unito all’Augurio, che presto possano dimostrare il Loro Valore e mettere in pratica tutto ciò che hanno appreso dai Qualificati Insegnamenti ricevuti!!

Gli obiettivi del Corso erano quelli di formare Operatori Socio/Pedagogici per l’infanzia che, prestando il servizio, devono avere competenze e capacità in continuo aggiornamento, specializzandosi nella cura, nel rispetto e nelle attività ludico-ricreative, in modo da ottenere una professionalità per l’assistenza al neonato e all’infante.

Nello specifico, i Discenti hanno acquisito:

• una conoscenza delle principali teorie sullo sviluppo del bambino;

• conoscenze sulle tappe di sviluppo del bambino, sia sul piano motorio che affettivo e relazionale;

• abilità di cura e accudimento del bambino;

• capacità di strutturare un progetto educativo;

• le principali tecniche di animazione.

Il Corso ha assunto importanza anche dal punto di vista occupazionale poiché da un lato ha permesso, a coloro che già sono impiegati nelle attività descritte, di vedere riconosciute le ore di formazione in virtù della Legge 107 del 2015, dall’altro ha permesso, a coloro che ancora non sono immessi nel mondo del lavoro, di acquisire le conoscenze che consentiranno di trovare più agevolmente impiego.

Ha interessato l’intero territorio marso/aquilano in quanto destinato a giovani cittadini italiani e stranieri regolari in possesso del diploma di scuola superiore. E’ stato espletato in due parti, una in lezioni frontali per la durata di 150 ore, l’altra in azioni di stage per la durata di 300 ore, da attivare nelle scuole per l’infanzia associate alla FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) della Regione Abruzzo.

Gli organismi impegnati per la realizzazione sono stati: l’Associazione di Volontariato “Percorsi Solidali” di Collelongo (AQ), la Info Consulting di Giannone Irene de L’Aquila e la F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) della Provincia de L’Aquila.