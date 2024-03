AVEZZANO. CONTINUANO I LAVORI SU STRADE E MARCIAPIEDI

L’amministrazione fa partire 700 mila euro di manutenzioni su centro e frazioni

I fondi derivano da una transazione chiusa recentemente

Continuano i lavori sulle strade della città. L’amministrazione comunale farà scattare, infatti, subito dopo Pasqua importanti cantieri: quasi 700 mila euro con cui sindaco e giunta vogliono proseguire a mettere a nuovo arterie del centro e delle frazioni senza dimenticare alcune strade interessate dal Giro D’Italia 2024 che farà tappa ad Avezzano, dopo 21 anni.

Così, recuperati 647 mila euro con l’accordo transattivo per una vecchia vicenda legata ai canoni delle cave, la Giunta comunale di Avezzano ha approvato il verbale della transazione, individuando in via definitiva le opere saranno oggetto dei lavori di manutenzione a carico della ditta Mascitti con cui è stata chiusa la vicenda e che saranno eseguiti attraverso la società EMME CONGLOMERATI SRL.

Il nuovo asfalto nuovo arriverà presto su Viale Marconi e le strade delimitanti Piazza Torlonia dove passeranno gli atleti della corsa rosa ma anche su via Sirente, via del Fosso, via Settembrini, via Monte Midia, via Cerchio, via Lago Maggiore, via Gioia, via Monte Cimarani, via Garibaldi, e si lavorerà pure ai marciapiedi di via San Francesco; su Via San Benedetto e Via Napoli.

L’operazione di riqualificazione comincerà dalle situazioni maggiormente necessitanti per poi chiudere il cerchio. “Una visione concreta – spiega il sindaco Giovanni Di Pangrazio – e calata sulle necessità della città. Come da impegni presi con la città i 647 mila euro, frutto del percorso di mediazione con la ditta Mascitti, arrivato dopo anni di limbo e di incertezze, verranno investiti tutti per la sistemazione di strade e marciapiedi. Non ci siamo limitati, naturalmente, a mettere mano al percorso che verrà interessato dal Giro. C’è stata un’attenta valutazione delle strade interessate e, riguardo a queste, i tecnici di RCS ci hanno restituito un quadro caratterizzato da una buona condizione. Ci siamo, concentrati, quindi, su strade del centro e delle frazioni continuando nell’opera di risistemazione già avviata”.

Un programma che continuerà in autunno con altri interventi che l’amministrazione comunale sta mettendo in cantiere recependo diverse segnalazioni dei cittadini.