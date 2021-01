AVEZZANO. CONTINUANO LE RICERCHE PER I 4 DISPERSI SUL VELINO

Altra giornata di ricerca per trovare i 4 dispersi sul Monte Velino, giorni e ore di apprensione per tutto l’Abruzzo. A mettere in difficolta la macchina dei soccorso il rischio di valanghe e slavine. Imponente il dispiegamento di uomini e risorse. Presenti molte unità cinofile arrivate dal Trentino