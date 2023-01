“Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace”. E’ il titolo del Messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale della Pace del 1° gennaio 2023 da cui prende ispirazione anche il MESE DELLA PACE nella diocesi di Avezzano con lo slogan “SENTIERI DI PACE” . Il mese di gennaio infatti è ricco di iniziative organizzate da quasi trent’anni da “LA TAVOLA DELLA PACE DELLA DIOCESI DEI MARSI”.

Tre gli appuntamenti diocesani in programma:

Sabato 21 gennaio, ore 15.30, Auditorium della Biblioteca “I.Silone” di Avezzano.

Convegno: “THE ECONOMY OF FRANCESCO”. I giovani si incontrano per un’economia della pace con la Testimonianza di SERENA IONTA, Dottoranda in Economia, partecipante a The Economy of Francesco, Assisi 2019 e 2022. “Una nuova economia, ispirata a Francesco d’Assisi, oggi può e deve essere un’economia amica della terra, un’economia di pace. Si tratta di trasformare un’economia che uccide in un’economia della vita, in tutte le sue dimensioni.” (Papa Francesco)

Venerdì 27 gennaio, PREGHIERA PER LA PACE con l’ADORAZIONE EUCARISTICA NELLE FORANIE della diocesi.

Domenica 29 GENNAIO ore 15.30, la tradizionale MARCIA PER LA PACE, con partenza dalla Campana della Pace, in piazza Nardelli, ad Avezzano e arrivo a Piazza Risorgimento, dove il Vescovo dei Marsi darà il suo messaggio di Pace.