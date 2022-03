AVEZZANO. DANTEDI’ CON CORRADO ODDI

AVEZZANO – Venerdì 25 marzo 2022 ore 11,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Avezzano (Aq), Corrado Oddi e gli alunni della II B del Liceo Classico “A. Torlonia – V. Bellisario” di Avezzano, aderiranno al Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri, attraverso delle Speech di Public Speaking, della durata di circa 2/3 minuti ciascuna, su curiosità e opere del Divin Poeta. La prima edizione è del 2020, istituzionalizzata dal ministro alla Cultura Dario Franceschini. La data è simbolica: il 25 marzo 1300 dovrebbe essere il giorno in cui Dante inizia a scrivere la sua Commedia secondo molti studiosi; concordarono l’Accademia della Crusca, la Società Italiana Dante Alighieri ed altri. La scelta di ambientare il Dantedì nella sala consiliare non è casuale: Dante stesso come membro del Consiglio dei Cento in Firenze partecipava alla vita politica della sua città; molte sono le sue partecipazioni al Consiglio già nel 1296.

I ragazzi hanno frequentato nei mesi scorsi il corso di “Public Speaking per Dantedì” diretto e condotto dall’attore Corrado Oddi regista e doppiatore, laureato in Materie Letterarie con indirizzo in Discipline dello Spettacolo all’Università Roma Tre e oggi anche Ambasciatore della lettura.

Il laboratorio ha condotto i ragazzi in un percorso teorico-pratico finalizzato all’insegnamento delle tecniche necessarie per fare propria l’arte del parlare in pubblico: favorire l’empatia, una buona interazione con il pubblico, rendendo il discorso pulito da inflessioni in modo da esprimersi in maniera più efficace. “Pensate da uomini saggi ma parlate come la gente comune”, sosteneva Aristotele. “Il pensiero del filosofo greco – sottolinea Oddi – ci permette di riflettere sull’importanza del parlare in modo semplice al fine di sentirsi se stessi anche di fronte ad altre persone e, conseguentemente, sostenere meglio le proprie idee, affermare con più incisività le proprie indicazioni, rafforzare la leadership nelle fasi di dibattito e nei lavori di gruppo”.

Il progetto, accolto con entusiasmo dal Dirigente Scolastico Damiano Lupo, rientra all’interno dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro).

L’evento – organizzato in collaborazione con l’amministrazione di Pangrazio e la fondazione e Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila (Carispaq) – sarà trasmesso in diretta streaming alle ore 11,00 sulla pagina ufficiale Facebook del Comune di Avezzano; link: https://www.facebook.com/comunediavezzano

Nella foto, i ragazzi del Liceo con il vicesindaco Domenico Di Berardino, l’assessore alla Cultura Pierluigi Di Stefano, il Presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ridolfi, il Consigliere Nello Simonelli.

Ulteriori informazioni sul sito del Ministero della cultura (MiC): https://cultura.gov.it/evento/public-speaking-per-dantedi