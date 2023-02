AVEZZANO. DENUNCIATO SPACCIATORE, AVEVA 6 GRAMMI DI COCAINA

POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: SPACCIATORE STRANIERO DENUNCIATO DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA DEL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI AVEZZANO

In un ottica di contrasto all’illegalità generalizzata, nella serata di ieri, l’equipaggio della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, ha intercettato in Via Roma due cittadini stranieri, uno dei quali con precedenti penali in materia di stupefacenti, già noto alle Forze dell’Ordine.

Nell’occasione, dopo un tentativo non riuscito di evitare il controllo, i due extracomunitari sono stati prontamente bloccati dagli operatori della Polizia di Stato e sottoposti a perquisizione personale e locale nel corso delle quali, su uno di questi, è stata rinvenuta della sostanza stupefacente del tipo cocaina per gr. 6,32 e la somma di 185 euro.

Trattandosi di possibile provento di attività illecita sia la sostanza stupefacente che il denaro sono stati debitamente sequestrati.

Di conseguenza l’uomo è stato condotto in Commissariato e dopo le formalità di rito, considerato il l’assenza di precedenti penali, è stato deferito in stato di libertà per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.