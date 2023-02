Avezzano. Disinnesco ordigno bellico rinvenuto in via Opi: attivato Centro operativo comunale. Ordigno messo in sicurezza e area vigilata h 24

Avezzano- Il sindaco Giovanni Di Pangrazio ha attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per la gestione dell’emergenza e come punto di ascolto e informazione per i cittadini, relativamente alla situazione dell’ordigno bellico inesploso rinvenuto in via Opi, zona Cupello, mentre una ditta stava effettuando scavi in un cantiere edile.

Il lotto è vigilato h24 da polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale e sono state già effettuate le tempestive operazioni preliminari di messa in sicurezza della zona circostante l’area. “Ora – sottolinea il sindaco che è stato presente sul posto già dalle prime fasi delle operazioni della messa in sicurezza, insieme al Comandante della polizia locale Luca Montanari e al consigliere Maurizio Seritti delegato alla Protezione civile – occorrerà garantire le opportune operazioni di disinnesco, rimozione e trasporto nel luogo che sarà individuato per far brillare l’ordigno”. A riguardo, nei prossimi giorni, si terrà un tavolo tecnico.

Il C.O.C si trova in via Fontana ed ha un compito di raccordo e coordinamento delle funzioni del piano di emergenza comunale e può essere raggiunto telefonicamente al numero

0863 1809815 e 3666712054