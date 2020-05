AVEZZANO. È MORTO ROMOLO DI RENZO, DA 35 ANNI TITOLARE DELL’OTTICA THOMAX

Avezzano, (AQ). Una brutta notizia per l’intera città, Romolo Di Renzo è morto a 64 anni. Da tutti conosciuto per lo storico negozio di ottica “Thomax” in via Mazzini ad Avezzano. Persona gentile e ben voluta da tutti gestiva con professionalità e cortesia la sua attività di famiglia. Lascia la moglie Daniela e i figli Simone e Michela. Commoventi le parole che la figlia ha dedicato al padre con un post su facebook:

Romolo Di Renzo

Papà,

Non saprei proprio da dove iniziare perché tante sono le cose che ti vorrei urlare. Te ne sei andato all’improvviso e ci hai lasciati soli, anche se in realtà so per certo che tu sarai vicino ad ognuno di noi.

Io non penso che tu avresti voluto arrivare ad una cosa del genere.. non penso che tu abbia voluto lasciarci, non penso tu hai voluto lasciare me e simone, ma specialmente mamma! Se solo ci avessi sentito.. se solo avessi dato retta a qualcuno.. se solo.. se solo.. ora sono tutte parole al vento, perche tu non ci sei piu.. tu non siederai piu alla mia destra durante il pranzo e la cena, achille non troverà piu te che gli darà sempre di tutto e di più da mangiare.. ma anzi avrà una rompi come me, che lo sgriderà sempre. Mamma non avrà piu a chi chiedere mille e mille volte “che ti faccio a mangia? Che vuoi?” E simone non avrà piu un grande punto di riferimento come lo eri tu.

Comunque una cosa che ti ho detto anche stamattina è che questa non te la perdono, me lo dovrai spiegare un giorno perché hai fatto questo, me lo devi spiegare!

Con mamma ci siamo noi.. siamo noi ora la sua forza ma niente e nessuno prenderà il tuo posto..

Ora corri.. Massimo, nonno, nonna e tuo padre ti aspettano.. da un bacio loro da parte nostra.. e mi raccomando.. stai sempre al nostro fianco.. sarai tu il nostro angelo custode. Ti renderemo fieri di noi..

Ciao papà, la tua pallocchetta.❤ ti voglio bene.. proteggimi, per favore..❤