AVEZZANO: ESECUZIONE ORDINE DI CARCERAZIONE A CARICO DI PLURIPREGIUDICATO

Nella giornata di ieri personale del Commissariato di Avezzano ha dato esecuzione ad un ordine di detenzione in carcere a carico di D.M. di 28 anni avezzanese con precedenti penali.

L’uomo stava scontando una pena residua di tre anni in regime di detenzione domiciliare a seguito di condanne passate in giudicato per reati di spaccio di stupefacenti, rapina e lesioni dolose, lo stesso però non ha rispettato le prescrizioni imposte dal Tribunale di Sorveglianza e già era stato segnalato più volte per non essere stato trovato nel proprio domicilio.

Le abituali evasioni domiciliaril proprio domicilio hanno portato alla revoca da parte del Tribunale di Sorveglianza del beneficio della detenzione domiciliare.

La Procura di Avezzano ha quindi emesso un ordine di detenzione in carcere D.M per il D.M. eseguito dal personale del Commissariato che lo hanno tradotto presso la Casa circondariale di Vasto dove dovrà scontare un anno e due mesi di reclusione.