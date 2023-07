AVEZZANO. EVENTI ORGANIZZATI PER IL 1 AGOSTO

Dopo la giornata di inaugurazione prende il via la programmazione della Settimana Marsica con il consueto e frenetico ritmo che la caratterizza.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Avezzano, in collaborazione con il Comune di Avezzano e il patrocinio del Consiglio Regionale Abruzzo.

Ore 17.00 Piazza Risorgimento – Tanto divertimento per i più piccoli con Magicabula: l’occasione per giocare, per fare festa nel cuore della città. Le Mascotte incontreranno i bambini, e poi la trasformazione con i Truccabimbi, ballerini in erba saranno coinvolti nella Baby dance. Possono mancare i palloncini, il popcorn e lo zucchero filato? No, di sicuro, alla “Settimana Marsicana”.

Ore 17.00 Piazza Risorgimento – “Esposizione dei rapaci notturni”. Straordinaria occasione per tutti gli appassionati di natura e animali, ma anche per i più curiosi, poter “incontrare”, ammirare la bellezza e conoscere le caratteristiche dei rapaci notturni grazie alla presentazione curata da Maja Nocte.

Ore 18.00 Sala Irti – I cambiamenti climatici incidono maggiormente sullo sviluppo del settore dell’agricolo. La produzione del Fucino è il maggior volano dell’economia della Marsica e dell’Abruzzo. Le problematiche si ripercuotono sul mercato alimentare. I punti cardine dello sviluppo di nuovi modelli di agricoltura verranno evidenziati e discussi nel Convegno “Fucino: coltivare il futuro oltre il passato e il presente” incontro con Luigi D’Eramo – sottosegretario di Stato del MASAF – e Fabrizio Lobene Presidente regionale di Confagricoltura. Parteciperà il Sindaco di Avezzano Gianni di Pangraziol coordinamento dell’evento è affidato al vice-presidente della Pro Loco di Avezzano il prof. Ilio Leonio.

Ore 21.30 Piazza Risorgimento – Adriano Celentano: il più imitato, il più amato ma anche il più criticato degli artisti italiani. Alessandro De Blasis, Samuel Cinelli, Francesco Paolo De Pisi, Lorenzo Lustri, Riccardo Laoreti diventano “I Ragazzi del Clan–tributo a Celentano”. Presenta la giornalista Gioia Chiostri.

Ore 21.30 Piazza del Mercato – “Passeggiando nel tempo” per i nostalgici è l’occasione di emozionarsi e immergersi nello straordinario mondo musicale degli anni 60/70 con Antonella Nenni e Edmondo Paris – Presenta la giornalista Orietta Spera.