AVEZZANO: FASE 2 TRA DEGRADO SPORCIZIA E VANDALISMO

Avezzano, (AQ). L’indignazione corre sul web, e corre veloce, come la rabbia dei cittadini che mal sopportano il degrado e l’incuria che attanaglia la città. Il pensiero di tutti era che questa emergenza socio-sanitaria ci avrebbe reso migliori, un pensiero che è stato presto smentito. Se da una parte, a volte, c’è l’assenza delle istituzioni, dall’altra, troppo spesso, c’è la maleducazione radicata di molte persone. Ad Avezzano, come in tanti altri comuni, assistiamo ad una normalizzazione del degrado e, in alcuni casi anche del vandalismo. In più angoli della città capita di vedere bottiglie di birra, di liquori, bicchieri e tanto altro, abbandonati, con l’unico destino di rendere peggiore il mondo in cui viviamo. Questa mattina su facebook è stato pubblicato un video dove in piazza Bruno Corbi sono molto evidenti i segnali del passaggio dell’essere umano. La soluzione per molti sarà quella di sottolineare per l’ennesima volta, che la città non ha un sindaco, che la colpa è dei politici e delle forze dell’ordine, in realtà, l’unica spiegazione valida è questa, non c’è rispetto per il bene comune, non c’è educazione e soprattutto non c’è alcun senso della vergogna.

M.R.