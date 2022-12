AVEZZANO. FASE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE PER LE SCUOLE: IL VITRUVIO CONQUISTA LA FASE REGIONALE

“Mens sana in corpore sano”. Così recitava un antico detto che dall’epoca classica è giunto fino a noi ed è diventato “metafora” per indicare l’armonia di corpo e anima, di attività intellettuale e fisica. Gli alunni del Liceo Scientifico “Vitruvio” incarnano bene questo concetto, infatti, oltre ad ottenere premi per attività legate allo studio e alla ricerca scientifica, hanno regalato recentemente, a tutta la comunità scolastica, grandi soddisfazioni anche nello sport e precisamente nella finale provinciale di corsa campestre che si è disputata a Sulmona il 1° dicembre scorso, quando le squadre vitruviane sono salite sul podio: la categoria allievi sul gradino più alto, ottenendo un meritatissimo 1° posto, mentre la categoria allieve ha raggiunto il 3° posto.

Grazie a questo risultato la squadra maschile “correrà” alla fase regionale. A rappresentare le ragazze alla fase regionale, invece, in gara individuale, l’atleta che ha fatto il miglior tempo assoluto classificandosi prima.

Gli atleti partecipanti sono stati coordinati dalla Prof.ssa Roberta Ciampaglione.

La Dirigente Nicolina Tania Ulisse, a nome di tutta la comunità vitruviana, esprime i più vivi rallegramenti per tutti gli studenti che hanno partecipato alla manifestazione sportiva e che si sono fatti onore sia per il traguardo raggiunto, sia per l’impegno e la correttezza dimostrati nell’affrontare la gara.

Ad maiora semper, Vitruviani!