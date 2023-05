AVEZZANO.FINALE REGIONALE CALCIO A 5: IL LICEO “VITRUVIO” CONQUISTA IL TITOLO E VA IN FINALE NAZIONALE

Ancora un traguardo importante per il Liceo Scientifico “Vitruvio”: infatti, martedì 9 maggio, presso gli Impianti Sportivi CUS L’Aquila, la squadra maschile categoria “Allievi” di Calcio a 5 ha conquistato il titolo regionale per volare alle finali nazionali che si svolgeranno a Palermo dal 25 al 29 settembre prossimi.

Gli “Allievi” hanno vinto per 7 a 2 la semifinale contro l’Istituto “Einstein” di Teramo e la finale battendo l’Istituto “Galliani” di Chieti per 9 a 2.

La squadra è composta dagli alunni: Rozzi Francesco, Onnembo Nicolò, Guglietti Samir, Maceroni Nico, Ciaccia Riccardo, Sciarretta Sebastiano, Addari Giuseppe, Scatena Davide, De Leonardis Simone, Ranieri Simone, Colangelo Simone.

Guglietti Samir ha meritato nuovamente il titolo di “capocannoniere” della manifestazione.

I docenti accompagnatori, i professori Buzzelli Marco e De Foglio Lorenzo, ancora una volta si congratulano con i giovani atleti, non solo per l’importante traguardo raggiunto, ma anche per aver messo a disposizione di tutta la comunità scolastica il proprio talento e la propria preparazione e per aver dimostrato sul campo correttezza nel gioco e verso l’avversario.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Nicolina Tania Ulisse, insieme a tutta la comunità scolastica partecipa con orgoglio ai tanti successi che i giovani vitruviani stanno ottenendo sia in ambito sportivo che nei concorsi letterari e scientifici. Il sapere declinato in ogni sua branca è, infatti, la mission del Liceo “Vitruvio”.

Ad maiora semper, Vitruviani!