Avezzano. Finanziamento di 100mila euro dal Ministero dell’Interno per la videosorveglianza. L’assessore Cinzia Basilico: «Continua il nostro impegno per la sicurezza e tranquillità dei cittadini»

Sarà implementato e reso ancora più efficiente il sistema di videosorveglianza della città di Avezzano.

Lo afferma la assessora alla sicurezza, Cinzia Basilico, annunciando un finanziamento da 100mila euro che il Comune di Avezzano ha ottenuto dal Ministero dell’Interno.

Progetto accolto e finanziato dal Ministero, ma che prevede un cofinanziamento del Comune che fa arrivare la somma complessiva dell’investimento a 200mila euro.

Un progetto che servirà per aumentare la capacità gestionale del software che governa il sistema di videosorveglianza e per l’acquisto di ulteriori 40 telecamere.

«Continua il nostro impegno per la sicurezza e tranquillità dei cittadini di Avezzano – afferma l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale, Cinzia Basilico – l’occhio delle telecamere non è l’unico strumento per agevolare le indagini e prevenire atti di delinquenza o di maleducazione, ma certo costituisce un deterrente importante e sempre più utile anche per controllare fenomeni di abbandono rifiuti.

Sul Salviano, peraltro, stiamo predisponendo sistemi di sorveglianza antivandalismo conclude la Basilico – con l’installazione di due moderne telecamere, alimentate ad energia solare, alla Curva delle Castagne, teatro di episodi spiacevoli, e al Parco Faunistico, interessato nelle scorse settimane da alcuni atti vandalici.

Avezzano si conferma, così, tra le città più attente al tema a livello nazionale e tra le più videosorvegliate».

Il sistema di videosorveglianza, infatti, al momento conta 136 occhi puntati sulla città, e con questo nuovo investimento potrà arrivare a 176, senza contare che l’aumento di capacità del software, consentirà in futuro di allargare ulteriormente il numero di telecamere senza che la gestione ne risenta in qualche modo.

A gestire il tutto, a livello operativo, sarà il Capitano Antonio Febbo che, in accordo con le altre forze dell’ordine e di polizia, individuerà i nuovi punti da tenere sotto osservazione direttamente dalla Sala Operativa della Polizia Locale.

C’è da sottolineare, infine, che in passato, e anche di recente, proprio grazie alle informazioni ricavate dal sistema di videosorveglianza della Città di Avezzano è stato possibile identificare gli autori di reati e atti vandalici che avevano irritato, e non poco, i cittadini avezzanesi.