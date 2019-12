AVEZZANO. GRANDE SUCCESSO PER LA 2′ EDIZIONE DEL CHRISTMAS CAROL SHOW

Oggi, 19 dicembre, dalle ore 10 alle ore 12,si è tenuta la 2′ edizione del Christmas Carol Show, presso l ‘Istituto Don Orione di Avezzano.

Hanno partecipato gli alunni del 1E,2E,1G,2G,1I,2F,1L,2L,2D del Liceo Benedetto Croce. Gli studenti, nell’ augurare un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo, si sono esibiti in canti natalizi in lingua STRANIERA, inglese, francese, spagnolo, tedesco e per la prima volta in RUSSO, alla presenza degli ospiti dell ‘Istituto. Presente naturalmente la signora Loda Santilli che ormai da anni collabora con il Liceo.

Una numerosa equipe di docenti ha preparato e guidato gli alunni nell’ ottima riuscita della manifestazione. Si ringraziano i docenti referenti del progetto professoressa Erika Gigli e professoressa Doriana Turcossi oltre allo staff del dipartimento linguistico professor i Gisele Castellani, Agostino Cerasoli, Danila Cicconi, Francesca Maddalena, M. Clara Cantera, Giovanna Cipolla, Giovanna Giffi Esther Cicchetti, Sabrina Salini, Valentina Panzanaro, Tania Tavares. Un grazie di cuore agli alunni che impiegando tutte le loro energie , sono stati il motore della manifestazione, dando un tocco di gioia, freschezza e spensieratezza e mostrando al tempo stesso impegno, serietà e professionalità. Si ringrazia inoltre il Preside Attilio D’Onifrio che ha fortemente sostenuto l ‘iniziativa, la vicepreside professoressa Gigliola Ciaccia e la dottoressa Gabriella Cipollone