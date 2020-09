AVEZZANO. IL CAPITANO FIANO LASCIA LA COMPAGNIA, ASSEGNATO AL COMANDO DI ASCOLI PICENO

Nella mattinata odierna, presso il Comando Provinciale Carabinieri di L’Aquila, il comandante, Col. Nazareno Santantonio, alla presenza degli ufficiali Comandanti delle Compagnie Carabinieri della Provincia e di quelli della sede, ha salutato e ringraziato, per l’impegno profuso, il Cap. Pietro Fiano, Comandante della Compagnia di Avezzano, destinato al Comando del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ascoli Piceno. Durante i tre anni di permanenza al Comando della Compagnia Carabinieri di Avezzano, il Capitano Fiano si è fatto apprezzare, oltre che per la disponibilità verso la cittadinanza, soprattutto per l’importante attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione ed alla repressione dei reati in un territorio particolarmente delicato come quello marsicano. Fra le operazioni di servizio coordinate dal Capitano Fiano meritano una particolare menzione: l’indagine Call-Off, che ha visto la disarticolazione di un importate sodalizio criminale di matrice marocchina dedito al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti; l’arresto per traffico di sostanze stupefacenti di otto persone collegate a soggetti della criminalità campana; l’arresto di 4 soggetti responsabili di vari furti in appartamento nell’area turistica di Rocca di Mezzo e, per ultimo, l’arresto del rapinatore seriale delle farmacie.

Il Comandante Provinciale, infine, ha espresso all’ufficiale parole di apprezzamento e di riconoscimento per l’attività svolta, augurandogli ulteriori soddisfazioni professionali nel nuovo importante e delicato incarico. Il Comando della Compagnia Carabinieri di Avezzano sarà a breve assunto dal Cap. Luigi Strianese, proveniente dalla Compagnia Speciale di Roma.

L’Aquila, 5 settembre 2020