AVEZZANO. IL LICEO ARTISTICO FESTEGGIA I SUOI PRIMI 50 ANNI

DALL’ISTITUTO D’ARTE AL LICEO ARTISTICO: ARTE E DESIGN IN EVOLUZIONE

In occasione del 50esimo anniversario della fondazione del Liceo Artistico di Avezzano, venerdi 24 gennaio p.v. alle ore 9.30 presso il Teatro dei Marsi si svolgerà una manifestazione nel corso della quale verra’ ripercorsa la storia della scuola, dalla sua nascita fino all’attuale ordinamento.

La scuola infatti, nasce come Istituto d’Arte ad opera del politico e Senatore della Repubblica italiana, Vincenzo Bellisario nell’ormai lontano 1969. Molta strada è stata percorsa fino a giungere al 2010 anno in cui l’istituto è divenuto liceo artistico con la stessa intitolazione “Vincenzo Bellisario”.

L’evento, fortemente voluto dalla Dirigente Prof.ssa Annamaria Fracassi – unitamente ai docenti e anche al personale A.T.A. – fa parte di una serie di iniziative che verranno poste in essere nel corso dei prossimi mesi, con lo scopo di festeggiare una scuola che – impegnata da sempre sul territorio – è riuscita nel corso degli anni a stringere rapporti di attiva e fattiva collaborazione con enti, associazioni e soggetti esterni della realtà avezzanese e marsicana. Molti i riconoscimenti ottenuti in questi anni, sia a livello locale che nazionale per le opere prodotte – riproduzione in ferro e ottone del Discobolo di Mirone in esposizione permanete presso il MIUR, dischi corazza realizzati quale premio per le personalità del Festival Città di Avezzano, stazioni di Via Crucis per la Parrocchia di Caruscino e tanto altro ancora – apprezzate e valorizzate dalla popolazione e dalla stampa.

Il traguardo dei 50 anni dell’istituto sottolinea l’amore per l’arte, l’interesse per il patrimonio artistico e la creatività dei giovani marsicani e non solo, che hanno vissuto l’ Istituto d’Arte e vivono il Liceo Artistico. L’entusiasmo dei giovani e la competenza degli operatori della scuola sono, del resto, il motore dell’intero istituto che saprà alimentare, anche in futuro, la spinta vitale per raggiungere nuovi obiettivi, vincere nuove sfide, operare per il continuo progresso della cultura artistica e per il successo della creatività.

La realizzazione degli eventi di festeggiamento è possibile grazie al patrocinio del Comune di Avezzano e alla cortese disponibilità degli sponsor: Fondazione Carispaq, Presidenza Consiglio Regionale Abruzzo, B.C.C. e Amministrazione Provinciale e Lyons Club Avezzano.

Si allega: locandina/programma della manifestazione