AVEZZANO. IL LICEO CROCE ORGANIZZA LA NOTTE BIANCA DEI LES

Si rinnova quest’anno, con un’ottava edizione, “La notte bianca dei LES” organizzata dal Liceo delle Scienze umane, opzione economico sociale, “Benedetto Croce” di Avezzano. L’iniziativa, che unisce a distanza tutti i Licei Economico Sociali nazionali, si svolge nel mese di ottobre ed è inserita nel calendario ufficiale del Mese dell’Educazione Finanziaria. Il progetto prevede che ciascun istituto scolastico personalizzi la serata con le proprie iniziative sul tema, dato ogni anno, tenendo ferma la scelta comune di coinvolgere soprattutto gli studenti, che devono essere i veri protagonisti dell’evento. Il Liceo Benedetto Croce di Avezzano, scuola capofila della Rete dei Licei Economici Sociali Abruzzo e Molise, ha realizzato, per la Notte Bianca dei LES, prevista il 28 ottobre 2022, presso l’Aula Magna dell’Istituto dalle ore 16, una tavola rotonda e una serie di laboratori presentati dai ragazzi del LES e dagli amici del LES, per conoscere, promuovere e valorizzare il nostro territorio in chiave civica, economico e sociale. “Territorio e territorializzazione. Viaggio sostenibile alla ricerca delle nostre radici”, il tema scelto quest’anno. Ad accompagnare gli studenti del Croce in questo viaggio storico-culturale e sociale alla scoperta e valorizzazione dei luoghi del territorio marsicano, saranno il dirigente scolastico, prof. Attilio D’Onofrio, gli scrittori Emma Pomilio e Francesco Proia, l’avvocato Salvatore Braghini e la prof.ssa Gigliola Ciaccia, da quest’anno in quiescenza, che passerà il testimone di docente referente della rete LES Abruzzo -Molise alla professoressa Laura Renzi. Il programma della serata approfondirà dunque temi sociali, economici, dall’ottica storica, che ha visto un passaggio “dall’acqua alla terra”, agli aspetti culturali e multiculturali, ma anche con contributi su tematiche di attualità legate al riciclo, con interviste effettuate a scuola e sul territorio, fino all’interrogativo che i ragazzi si stanno ponendo “Oggi il tribunale… e domani?”. Nell’arco della serata è previsto un collegamento online con il liceo Galanti di Campobasso, per i saluti e la condivisione dell’analoga manifestazione. Allieterà la manifestazione il gruppo musicale del liceo Croce abilmente diretto dalla professoressa Erika Gigli.