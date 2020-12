AVEZZANO. IL TEATRO NON SI FERMA: RASSEGNA DI SPETTACOLI IN STREAMING

La pandemia di COVID-19 e le conseguenti norme sanitarie adottate hanno sospeso le possibilità di incontri culturali e artistici, ma l’Associazione Teatri dei Marsi ha voluto mantenere comunque accesa una fiammella per far si che questa difficoltà, speriamo momentanea, non inaridisca troppo il terreno culturale.

Gli spettacoli teatrali previsti dalla Rassegna “TEATRI DEI MARSI INTORNO AL LAGO” verranno messi in scena ugualmente, ma trasmessi in STREAMING sui canali social. Il progetto, nella formulazione originale, prevedeva la realizzazione in diversi comuni intorno al Lago di spettacoli collegati tematicamente al territorio e alle vicende storiche o letterarieche lo hanno attraversato in una traiettoria virtuale, ma reale, disegnata intorno al cerchio del Fucino, il Lago scomparso.

La condivisione di memoria è la funzione primaria del teatro dal suo nascere nella polis greca, e la Rassegna INTORNO AL LAGO intende proprio riallacciare il presente al passato attraverso gli spettacoli del Lanciavicchio e del Teatro Stabile dell’Aquila:

Grazie alla sensibilità e disponibilità dell’Amministrazione comunale di Pescina, del Sindaco Mirko Zauri e del consigliere delegato alla cultura Paolo Tranquilli, lo spettacolo tratto dal primo romanzo di Ignazio Silone, con l’adattamento e drammaturgia di Francesco Niccolini, verrà messo in scena e trasmesso dal Teatro San Francesco nella città siloniana, così come anche il successivo spettacolo centrato sulle storie del Lago e del suo prosciugatore:

Programma della Rassegna:

Biblioracconti lunedì 21 Dicembre alle ore 18:00 (per i più piccoli)

Passi e Parole martedì 22 Dicembre alle ore 15:30

Il Principe mercoledì 23 Dicembre alle ore 18:00

Alice nei Pasticci domenica 27 Dicembre alle ore 18:00 (per i più piccoli)

Fontamara lunedì 28 Dicembre alle ore 18:00

Viaggio nelle stanze del tempo martedì 29 Dicembre alle ore 18:00

Tutte le dirette degli spettacoli verranno trasmessi sul canale YouTube Intorno al Lago Teatri dei Marsi.

http://www.youtube.com/channel/UCGndMnh-7XPqZHtMNE26zYA