AVEZZANO. INAUGURAZIONE SEDE “GRAND OTHELLO”

Grand’Othello: si inaugura la sede!

A seguire il comunicato stampa che annunciava la nascita del progetto, giovedì 18 luglio, a partire dalle ore 18:00, si inaugura, in via Amilcare Ponchielli 47 ad Avezzano, la sede di “Grand Othello”, il primo punto di riferimento in Abruzzo per gli appassionati di Othello o Reversi, lo sport della mente più popolare n Giappone.

“Abbiamo il più completo ed incondizionato appoggio da parte della Federazione Nazionale Gioco Othello, ed in particolare ringraziamo il suo dirigente Leonardo Caviola per tutto il supporto e l’incoraggiamento che ci sta garantendo”, dichiara l’Ing. Mario Vitale, responsabile della nuova realtà che sta vedendo luce ad Avezzano.

“L’obiettivo è promuovere l’Othello, prossimamente parteciperemo alla manifestazione Avezzano in Movimento, pianificata agli inizi di settembre, dove saremo presenti con un nostro stand per illustrare le regole del gioco e proporre partite didattiche, proseguiremo poi con un progetto per le scuole di ogni ordine e grado e se emergeranno appassionati al gioco organizzeremo il primo torneo ufficiale Città di Avezzano”, prosegue l’Ing. Vitale.

Giovedì, nei locali della sede, è previsto l’intervento della Federazione Nazionale Gioco Othello, verrà condotto un rapido corso introduttivo al gioco ed organizzato un mini-torneo tra i presenti, a concludere sono previste degustazioni con: formaggi e salumi abbinati a marmellate, mieli, frutta di stagione e torte rustiche.

“La ludoteca Grand Othello non si limiterà alla promozione dello specifico gioco, il progetto è ben più ambizioso: favorire conoscenza e pratica di tutti i giochi di strategia, società e divertimento, come occasione per promuovere i rapporti tra le persone, sviluppare il pensiero creativo e logico, la cultura ed un approccio alla vita basati sul reciproco rispetto, sulla stima, sul senso dell’amicizia e della convivialità”, conclude l’Ing. Vitale.