AVEZZANO. LA CITTÀ PIANGE ANNA MARIA LORUSSO, 67 ANNI

Lutto ad Avezzano, dove si piange la morte della signora Anna Maria Lorusso. La donna, conosciutissima non solo ad Avezzano, è stata per moltissimi anni impiegata alla motorizzazione civile de l’Aquila, dove è ancora ricordata con stima per la sua professionalità ed affetto.

Lorusso, andata in pensione lo scorso anno da tempo lottava contro una grave malattia , la notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in tutto il territorio, tantissimi i messaggi di crdoglio che stanno arrivando al marito e ai figli.

I funerali si celebreranno domani, alle 10.30, nellaparrocchia dello Spirito Santo.