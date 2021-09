AVEZZANO. LA CITTÀ SALUTA IL VESCOVO, MONSIGNOR PIETRO SANTORO

L’omaggio domani, martedì 28 alle 17, prima del consiglio comunale

Palazzo di città apre le porte al vescovo emerito, Monsignor Pietro Santoro, per il saluto ufficiale dell’amministrazione Di Pangrazio, grata al “pastore di anime” per i suoi 14 anni di governo episcopale alla guida della Diocesi.Per testimoniare l’affetto e la gratitudine a Monsignor Santoro, domani, martedì 28 settembre, alle 17, l’amministrazione ha messo in agenda il saluto istituzionale al Vescovo prima di dare corso ai lavori del Consiglio comunale presieduto da Fabrizio Ridolfi.

L’assise civica dove debutterà la consigliera Federica Collalto, in sostituzione del neo-assessore all’ambiente, Roberto Verdecchia, con a seguire le comunicazioni del vice sindaco, Domenico Di Berardino e l’approvazione del bilancio consolidato 2020, sarà trasmessa in diretta streaming dall’amministrazione.

Ordine del giorno DEL CONSIGLIO

Surroga del consigliere verdecchia roberto nominato assessore. Convalida della consigliera subentrante collalto federica.

Comunicazioni del vice sindaco.

Approvazione del bilancio consolidato anno 2020.

(rgal n. 33/2020) riconoscimento legittimita’ debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 72/2021 emessa dal giudice di pace di avezzano nella causa iscritta a ruolo nel procedimento n. 1016/2020 r.g.a.c.

(rgal 64/2016) riconoscimento legittimita’ del debito fuori bilancio derivante da ordinanza di assegnazione somme a titolo di acconto dovute al ctu nominato nel procedimento pendente dinanzi al tribunale di avezzano n. 569/2019.

Rinuncia al diritto di prelazione relativa a dei beni già gravati da uso civico venduti alle sig.re capone velia e claudia.

Mutamento di destinazione d’uso ai sensi dell’art. 6 della l.r. 25/88 di un’area gravata da uso civico identificata catastalmente al foglio n. 8 part.lla n. 1257 ed autorizzazione alla vendita a favore dei sig.ri costantini michele, di nunzio fabrizio, bove fabiana, costantini michele, costantini matteo, costantini mario, costantini luca e costantini daniela.

Mutamento di destinazione d’uso ai sensi dell’art. 6 della l.r. 25/88 di un’area gravata da uso civico identificata catastalmente al foglio n. 48 p.lle n. 11, 838 e 841 ed autorizzazione alla vendita a favore del sig. Cipollone roberto della p.lla n. 11.

Mutamento di destinazione d’uso ai sensi dell’art. 6 della l.r. 25/88 di un’area gravata da uso civico identificata catastalmente al foglio 75 part.lle 472, 1667 e 1669 ed autorizzazione alla vendita a favore della sig.ra pantoli maria assunta.