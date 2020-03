AVEZZANO. “LA RICERCA STORICA”. LE GIORNATE DI FORMAZIONE PROMOSSE DALL’ARCHIVIO STORICO DIOCESANO DEI MARSI

Al via sabato 7 marzo la prima delle giornate di formazione sulla ricerca storica, promosse dall’Archivio Storico Diocesano dei Marsi “Angelo Melchiorre”. Protagonista il prof. Raffaele Colapietra, storico aquilano, già docente di Storia moderna all’Università di Salerno e autore di numerosissimi saggi sulla storia moderna e contemporanea del Mezzogiorno. Tema della giornata sarà la figura e il mestiere dello storico. L’apertura dei lavori è prevista alle 10 con il saluto di mons. Pietro Santoro, Vescovo di Avezzano.

I prossimi incontri sono previsti per il 14 e 21 marzo. Nel primo, il dott. Marco Vaccaro, dottore di ricerca in storia dell’arte presso l’Università di Chieti, illustrerà le metodologie della ricerca in ambito storico e storico artistico. L’ultima giornata invece, che vedrà l’intervento del prof. Paolo Cherubini, già ordinario di Paleografia all’Università di Palermo, sarà dedicata alle fonti della ricerca, dal censimento all’esegesi. Le giornate di formazione sono organizzate da don Ennio Grossi, responsabile dell’Archivio Storico Diocesano dei Marsi “Angelo Melchiorre” di Avezzano, e dai due archivisti collaboratori dott.ssa Eleonora Di Cristofano e dott. Antonio Maria Socciarelli.

Gli incontri sono aperti a tutti e si svolgeranno presso la sala studio “don Vincenzo Amendola” dell’Archivio. Per coloro che si iscriveranno e saranno presenti a tutte e tre le giornate è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione finale. Le iscrizioni si chiuderanno il 6 marzo, salvo esaurimento posti.

Per informazioni si può contattare l’Archivio all’indirizzo email [email protected]

Il patrimonio archivistico conservato nell’Archivio Storico Diocesano dei Marsi “Angelo Melchiorre” della Diocesi di Avezzano è una delle fonti più importanti per ricostruire la storia del territorio della Marsica. Le fonti più autorevoli della storia della Diocesi dei Marsi (poi di Avezzano) prendono spunto proprio dalle carte dell’Archivio Vescovile, alle quali avevano accesso in quanto appartenenti al clero secolare. Si pensi all’abate Muzio Febonio, al vescovo Pietro Antonio Corsignani e al canonico Andrea di Pietro, solo per citarne alcuni.

Centinaia di persone, tra studiosi, ricercatori, studenti universitari o semplici curiosi, frequentano annualmente la struttura che, negli ultimi anni, è stata arricchita dal versamento di alcuni archivi parrocchiali in attuazione di un decreto vescovile emanato da mons. Pietro Santoro, vescovo di Avezzano, nell’ottobre del 2018.

Ogni incontro sarà incentrato su un singolo aspetto della ricerca storica: si partirà dalle fonti della storia della Marsica, per poi trattare le metodologie e gli strumenti per una ricerca corretta. Obiettivo delle giornate di formazione è fornire, grazie all’ausilio di personalità di primo piano della cultura abruzzese e nazionale, strumenti e metodologie per una corretta ricerca storica.