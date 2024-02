AVEZZANO. LE CLASSI 4B E 4C DEL LICEO STATALE BENEDETTO CROCE PARTECIPERANNO ALL’INCONTRO CON LO SCRITTORE PAOLO TOTTI, AUTORE DEL LIBRO ONIRICONAUTICA

le classi 4B e 4C del Liceo Statale Benedetto Croce parteciperanno il giorno lunedì 26 febbraio dalle ore 11.20 alle ore 13.00 all’incontro in Biblioteca con lo scrittore Paolo Totti, autore del libro Oniriconautica:

“In una società del benavere confuso con il benessere, dove il Soggetto è liquefatto tra ansie da prestazione e implosioni consumistiche a catena, il Sognatore diviene pietra di inciampo in una visione interiore di natura socratica che trova infine nella Bellezza una possibilità di bussola direzionale e orizzonte poietico. Un possibile riscatto di una visione globale basata sul diritto alla felicità, sulla realizzazione delle proprie vocazioni, sulla necessità della condivisione con gli altri, conditio sine qua non per una nautica onirica di ascolto profondo della Vita nella visione di una umanità non mercificabile e della quale prendersi cura con il “tempo giusto”.”

L’alunna Martina Monaco (classe IV B) accompagnerà lo scrittore con il flauto traverso.

Lucrezia Colagrande (classe IV B) realizzerà una tela con gli acquerelli durante la presentazione del libro.

Gli altri alunni saranno coinvolti attivamente con vari esperimenti e domande.

Dopo i saluti del Dirigente scolastico Attilio D’Onofrio, l’incontro sarà coordinato dalle docenti Giovanna Visci e Anna Maria Di Massimo.