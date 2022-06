Una lite in famiglia è finita nel sangue. Il fatto è accaduto ad Avezzano dove due cognati sono finiti in ospedale a causa di lesioni da arma da taglio. Uno dei due è ricoverato in gravi condizioni. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che la lite familiare è avvenuto domenica serasera.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Avezzano.