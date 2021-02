È scomparso a 75 anni l’ex presidente dell’Avezzano calcio Marcello Bove. Una notizia che ha suscitato profonda commozione. Bove salvò l’Avezzano calcio dal fallimento in serie D, prendendo le redini della società diventandone presidente e nel giro di 2 anni, portò i Bianco verdi in serie C.