AVEZZANO. MARCIA FRANCESCANA DELLE FAMIGLIE

Dal 27 luglio al 4 agosto si terrà la Marcia francescana delle famiglie «Vivo con Te», promossa dalla Pastorale familiare dei Frati minori di Puglia e Molise in collaborazione con la diocesi dei Marsi (con la pastorale familiare e pastorale giovanile). La marcia, che è aperta a tutti quelli che vogliano condividerne una o più tappe, o unirsi ai momenti di preghiera e formazione durante il cammino, con direzione Assisi, attraverserà, nella Marsica, le comunità parrocchiali di Celano, Paterno, San Pelino, Avezzano e Magliano dei Marsi. Ci saranno anche due momenti preziosi presieduti dal vescovo Giovanni Massaro: domenica 28 luglio, alle 17.30, la Messa d’inizio con il mandato ai marciatori che si terrà nella Chiesa di San Francesco a Tagliacozzo, dove riposa il corpo del beato Tommaso da Celano e martedì 30 luglio alle 21.30 l’adorazione eucaristica in Piazza Risorgimento, davanti la Cattedrale di Avezzano. «Da molti anni, negli ultimi giorni di luglio – racconta frate Rocco Iacovelli, organizzatore – giovani e famiglie si mettono in cammino da diverse parte per raggiungere Assisi e varcare la soglia della Porziuncola il 2 agosto, consapevoli della necessità di crescere come persone e come figli di Dio, amati e perdonati. Il cammino proposto offre ai marciatori un tempo in cui fermarsi dalle solite occupazioni quotidiane per riflettere, sulle loro scelte, sulle loro abitudini e impegnarsi a calpestare le orme di Cristo non da soli, ma da fratelli e sorelle, nella speranza di imparare a conoscere e invocare la grazia che risana e guarisce e che permette a ciascuno di deporre l’uomo vecchio con la sua condotta di prima, l’uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici, e di rivestire l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera. Il canale che permette di essere inseriti nel solco della Misericordia è l’esperienza spirituale e mistica dell’uomo nuovo Francesco».