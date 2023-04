AVEZZANO, MARMITTE DELLE AUTO PRESE DI MIRA DAI LADRI | A FARE GOLA SONO I METALLI PREZIOSI IN ESSE CONTENUTE

Marmitte delle auto prese di mira dai ladri ad Avezzano. A fare gola sono i metalli preziosi in esse contenute come il palladio, il platino e il rodio il cui valore, sul mercato, è molto elevato. Sul mercato nero i malviventi possono guadagnare una cifra che si aggira dagli 800 ai 1.500 euro. Questo è il metodo che di solito viene impiegato : impiegano, a detta di alcuni esperti dei centri di assistenza, meno di due minuti per rimuovere la marmitta, praticando due tagli sul tubo di scarico e impiegando un flessibile elettrico a batterie, senza dover nemmeno alzare l’auto. Di solito, agiscono di notte in coppia, con un “palo” che controlla la situazione e l’altro che si occupa del taglio.. A farne le spese sono i proprietari delle auto, visto che tra pezzo di ricambio e mano d’opera, il costo di riparazione può arrivare anche a mille euro. Sull’episodio, indagano i carabinieri