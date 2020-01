AVEZZANO – MUORE GIOVANE MARESCIALLO DELLA GDF DURANTE UNA BATTUTA DI CACCIA IN CALABRIA

Maresciallo della Guardia di Finanza, originario di Avezzano, in servizio a Vibo Valentia

Si tratta di Luca Pulzoni, di anni 29, originario di Avezzano. Il drammatico episodio è successo nella giornata di oggi, nelle campagne del comune di Maierato, nella provincia di Vibo Valentia. Da una prima ricostruzione dei fatti, il giovane ufficiale della gdf, in stazione proprio a Vibo, sarebbe stato colpito dal fucile di un amico, del gruppo di cacciatori. I proiettili hanno raggiunto il giovane ad una spalla, non sembrando una ferita grave, invece la ferita si è rivelata più grave del previsto, tant’è che il 29enne è deceduto in pochi minuti per dissanguamento. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine,ed i vigili del fuoco per recuperare il corpo del giovane che era in un dirupo. La salma è stata trasferita all’ospedale civile di Vibo Valentia.